Мартин Скорсезе снимет фильм про Фрэнка Синатру с Леонардо Ди Каприо в главной роли

По информации издания Variety, главные роли в байопике о Синатре могут сыграть лауреаты премии „Оскар“ Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. Ди Каприо предложили роль самого Синатры, а Лоуренс его супруги Авы Гарднер соответственно. В данный момент за право финансировать проект конкурируют сразу две студии: Apple и Sony Pictures. По информации инсайдеров, именно у последних больше шансов заполучить контракт со Скорсезе.

Разговоры о байопике Фрэнка Синатры идут еще с 2010 года — именно тогда Universal Pictures приобрела права на адаптацию сценария Фила Олдена Робинсона „Синатра“. Скорсезе, как большой поклонник иконы джаза, сразу выразил желание воплотить картину в жизнь. Ди Каприо, который претендует на роль Синатры, учиться петь, вероятно, не будет. Для этого у студии имеются записи голоса музыканта.

В статье также отмечается, что 81-летний режиссер подумывает о новом фильме про Иисуса Христа, основанного на романе японского писателя Сюсаку Эндо. В этой картине, если, конечно, она состоится, могут сняться Эндрю Гарфилд („Молчание“) и Майлз Теллер („Одержимость“).