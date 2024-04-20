„Кинокритика“ не будет. Квентин Тарантино отказался снимать свой последний фильм
Квентин Тарантино, широко известный по фильмам „Криминальное чтиво“ и „Джанго освобожденный“, отменил производство „Кинокритика“, который должен был стать его последним режиссерским проектом. Вместо этого Тарантино будет снимать другую картину.
По информации портала Deadline, Тарантино "просто передумал" работать над "Кинокритиком", несмотря на то, что сценарий к фильму уже был написан. Как и "Однажды… в Голливуде", "Кинокритик" должен был стать стилизацией на тему 70-х. В качестве главного героя был выбран обзорщик порнофильмов из Калифорнии, на создание которого Тарантино вдохновил личный опыт работы в прокате видеокассет.
Главную роль в "Кинокритике" должен был сыграть Брэд Питт, с которым Тарантино уже сотрудничал в "Однажды… в Голливуде" и "Бесславных ублюдках". Предполагалось, что в десятом фильме режиссера также появятся другие актеры, аффилированные с его творчеством.
Чем займется Тарантино после отмены "Кинокритика" неизвестно. Не исключено, что режиссер вновь вернется к разработке заброшенного фильма по вселенной "Стар Трека". Или же вернется к съемкам спин-оффа "Однажды… в Голливуде", главную роль в котором также мог бы сыграть Брэд Питт.