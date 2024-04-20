„Кинокритика“ не будет. Квентин Тарантино отказался снимать свой последний фильм

По информации портала Deadline, Тарантино "просто передумал" работать над "Кинокритиком", несмотря на то, что сценарий к фильму уже был написан. Как и "Однажды… в Голливуде", "Кинокритик" должен был стать стилизацией на тему 70-х. В качестве главного героя был выбран обзорщик порнофильмов из Калифорнии, на создание которого Тарантино вдохновил личный опыт работы в прокате видеокассет.

Главную роль в "Кинокритике" должен был сыграть Брэд Питт, с которым Тарантино уже сотрудничал в "Однажды… в Голливуде" и "Бесславных ублюдках". Предполагалось, что в десятом фильме режиссера также появятся другие актеры, аффилированные с его творчеством.

Чем займется Тарантино после отмены "Кинокритика" неизвестно. Не исключено, что режиссер вновь вернется к разработке заброшенного фильма по вселенной "Стар Трека". Или же вернется к съемкам спин-оффа "Однажды… в Голливуде", главную роль в котором также мог бы сыграть Брэд Питт.