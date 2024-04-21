Салман Рушди написал книгу о покушении на него

Во вторник, 16 апреля, вышла книга Салмана Рушди "Нож. Мысли после попытки убийства" ("Knife: Meditations After an Attempted Murder"). Это мировая премьера: новинка одновременно появилась на полках магазинов более чем 15 стран.

О чем новая книга Рушди?

В cвоей новой книге британский писатель индийского происхождения и лауреат Букеровской премии рассказывает о покушении на его жизнь. В 2022 году в США на Рушди напал неизвестный с ножом. Писатель получил серьезные травмы. В результате ранения ослеп на один глаз, частично утратил чувствительность кончиков пальцев и т.д.

На одном из своих выступлений он признался, что не может приступить к новым проектам, пока не осмыслит случившееся. "Я должен был написать эту книгу, это такой способ примириться с тем, что произошло, и ответить на насилие искусством", - пояснил 76-летний автор в интервью британской газете The Guardian.

Издательство Penguin описывает в своем анонсе 250-страничное эссе как "историю о страхе, благодарности и борьбе за свободу и самоопределение". Это очень личные переживания Рушди, "захватывающие и неумолимо открытые. Это жизнеутверждающий гимн силе литературы, придающей смысл немыслимому".

Салман Рушди откровенно рассказал о своих чувствах

После покушения 12 августа 2022 года нападавший на Рушди был арестован и предстал перед судом. Однако в январе этого года, когда было объявлено о готовящемся выходе книги, суд над предполагаемым преступником отложили. Его адвокаты заявили, что их клиент имеет право ознакомиться с рукописью книги как с потенциальным доказательством. Новая дата начала судебного процесса пока неизвестна.