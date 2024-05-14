„В Эстонии их не ждут“: отменен концерт Amirchik в MJClub. Выступление второго артиста также перенесено

17 мая певец под псевдонимом Amirchik должен был бы выйти на сцену ночного клуба MJClub, дав там два концерта подряд: в 19:00 – детский и в 23:00 – взрослый, однако этому не суждено случится, концерт отменен по причине нежелательности присутствия артиста в Эстонии. Это уже не первая попытка организаторов пригласить в MjClub неоднозначных артистов.