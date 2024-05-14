Культура
14.05.2024, 08:04

„В Эстонии их не ждут“: отменен концерт Amirchik в MJClub. Выступление второго артиста также перенесено

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Концерт Amirchik в MJClub не состоится
Концерт Amirchik в MJClub не состоится
ФОТО: Erakogu/ Афиша MJClub

Стало известно, что концерт артиста Amirchik в MJClub не состоится. „Мы подчеркиваем, что организаторы концертов не должны приглашать подобных артистов для выступления в Эстонии - они не могут выступать здесь“, – прокомментировали в Министерстве культуры Эстонии визит певца Амирхана Батабаева.

17 мая певец под псевдонимом Amirchik должен был бы выйти на сцену ночного клуба MJClub, дав там два концерта подряд: в 19:00 – детский и в 23:00 – взрослый, однако этому не суждено случится, концерт отменен по причине нежелательности присутствия артиста в Эстонии. Это уже не первая попытка организаторов пригласить в MjClub неоднозначных артистов.

Согласно гастрольному туру, Amirchik активно дает концерты по всей территории России и после выступления в Барнауле организаторы хотели привезти его в Таллинн, однако такой вариант показался Министерству культуры недопустимым.

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