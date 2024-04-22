„Обязательный минимум“ классической литературы: список книг от Габриэля Гарсии Маркеса

Разумеется, в тот момент мне тоже казалось, что это лучшее мороженое в мире. Пломбир, помню, был ванильным и умопомрачительно сливочным, так что мне ужасно хотелось разом проглотить все предложенные шарики до единого.

Будучи прекрасным рассказчиком, Маркес успел поделиться со мной не только лучшим (с его точки зрения) мороженым в мире, но и некоторыми живописными подробностями своей дружбы с Фиделем.

Я все еще не мог поверить своей журналистской удаче. Ведь находился я в гостях у одного из своих литературных кумиров, который — вместе со своей женой Мерседес — лично угощал меня обедом на кухне своей квартиры в Картахене.

Первый шарик из морозилки, торжественно открытой по случаю моего визита, был мне предложен за несколько минут до того. Я быстро прикинул в уме: день рождения у Маркеса был 6 марта, а сегодня — уже 8 апреля; значит, большая белая коробка с мороженым лежит там уже больше месяца.

Тут он был прав. И дело было далеко не только во вкусе. Именно это мороженое — как только что сообщил мне сам Маркес — ежегодно присылал ему в качестве подарка на день рождения лично Фидель Кастро. Прямиком из кухни знаменитого кафе Coppelia в Гаване, столь нежно любимого колумбийским писателем, у которого я — еще как следует не осознав этот факт и не очень веря в происходящее — внезапно оказался в гостях.

„По глазам вижу, ты бы с удовольствием слопал еще один шарик этого мороженого, только в жизни ни за что в этом не признаешься, чертов „качако“!“ — ласково и в то же время озорно улыбнулся мне Маркес.

Началась эта история с вопроса, закончилась — получением вышеупомянутого списка, но отдельного упоминания достойна предложенная мне порция отменного, изумительно вкусного мороженого…

Историю о том, как я этот список заполучил, мне тысячу раз приходилось рассказывать близким и друзьям. Она очень наглядно демонстрирует как полное невежество с моей стороны, так и удивительные харизму, щедрость и смирение со стороны составителя списка — единственного колумбийского писателя, удостоенного Нобелевской премии по литературе.

По-английски я тогда не говорил, так что понятия не имел даже о существовании журнала New Yorker, не говоря уже о том, кто такая Гильермоприето.

Мне, в свою очередь, только недавно стукнуло 23, и я честно пытался овладеть всеми секретами журналистского мастерства, глядя на более опытных коллег, выпускавших вместе со мной влиятельный еженедельник.

Семинар был посвящен будням журналиста, а в качестве тренера была приглашена звезда мексиканской журналистики Альма Гильермоприето, писавшая для журнала New Yorker.

Место нобелевскому лауреату было выделено в самом центре — за главным столом, среди министров, эстрадных звезд и прочих знаменитостей. Однако Маркес мгновенно отыскал глазами наш самый удаленный от центра столик (для самых юных и не самых заслуженных членов редколлегии) — и ко всеобщему удивлению произнес: „Спасибо, я лучше вон туда сяду, к репортерам“.

Мы не обменялись с ним ни единым словом, но я успел понять, что легендарный автор весьма обходителен с молодыми репортерами, которые только начинают постигать профессию журналиста.

Сам я на тот момент видел Маркеса один-единственный раз, когда он заходил к нам на торжественный ужин, какие периодически устраивал в редакции владелец журнала.

Началось эта история за несколько недель до описываемых событий. Работал я тогда в журнале Semana под началом Маурисио Варгаса Линареса — моего первого наставника в профессии. Он-то и попросил меня выступить на первом семинаре Фонда Габо, созданного Маркесом несколько месяцев назад для обучения испаноязычных журналистов.

Я по сей день вспоминаю тот обед как один из лучших в своей жизни. Тем более удивительно, что приглашение на него я получил из-за своего категорического неприятия классической литературы — в любом ее проявлении.

Но я был воспитан как истинный „качако“ — так тех, кто родился в столичной Боготе, кличут жители карибского побережья Колумбии. А качако с ранних лет учат не слишком проявлять свои чувства, а также думать, перед тем как открыть рот, и держать себя в руках — в данном случае полностью удовлетворившись одним шариком мороженого. Впрочем, в итоге я все равно не выдержал.

Знаменитому писателю мне хотелось задать один-единственный вопрос, не дававший мне покоя: неужели, чтобы улучшить свои журналистские навыки, мне и правда необходимо перечитать целую гору классической литературы?

Большую часть вечера я провел в размышлениях о том, в какой момент будет лучше всего честно признаться Маркесу, что классическая литература кажется мне невыразимо скучной: как бы старательно ни пытался я вникнуть в текст классического произведения, он неизменно вызывал у меня лишь зевоту.

Окончание семинара Маркес пригласил нас отметить пятничным ужином в La Vitrola — ресторане, где в то время по вечерам собирались такие художники, как Алехандро Обрегон или Энрике Грау, а также прочие именитые представители картахенской богемы, устраивая друг с другом легендарные дебаты.

С нами он общался так легко и откровенно, словно знал нас всю жизнь. Думаю, не будет преувеличением сказать, что со стороны, на взгляд непосвященного наблюдателя, из всех нас он выглядел самым взволнованным.

Маркес отлично понимал, что у молодых журналистов, отобранных для участия в семинаре, он вызывает искреннее восхищение, граничащее с обожанием. Однако постарался свести к минимуму как эмоциональный накал, так и официально-протокольный формат встречи.

На протяжении недели Альма Гильермоприето рассказывала мне, что для того, чтобы быть хорошим профессионалом, вовсе не обязательно выражаться претенциозно; что каждый факт перед публикацией необходимо тщательнейшим образом проверять, а самые важные темы лучше всего освещать, рассказывая конкретные истории конкретных людей. Так, например, она поступила, по очереди опубликовав в журнале New Yorker, на английском языке, 13 писем из Латинской Америки, позднее собранные под одной обложкой в книге „Репортаж у подножия вулкана“, которую тогда только успели перевести на испанский.

А еще я сроду не слышал о „Дневнике чумного года“ — романе Даниэля Дефо, который нас попросили прочитать перед поездкой в Картахену. Фактически это подборка рассказов об эпидемии чумы, опустошившей Лондон и его окрестности в 1664–1666 годах. И, как я узнал чуть позже, Маркес считал „Дневник“ одним из лучших репортажей за всю историю жанра.

Но как, черт возьми, признаться ему в такой интеллектуальной легковесности?

Пока я пытался побороть смущение и неуверенность, прислушиваясь к стуку вилок и ножей о тарелки, перемешанному с оглушительной музыкой, Маркес поднялся из-за стола, чтобы попрощаться перед уходом.

„Маэстро, тут еще вот что…“ — поспешно начал я, тоже встав со своего места и пытаясь протиснуться к нему поближе.

Писатель приподнял брови, словно подбадривая меня продолжать.

„Я хотел задать вам вопрос о классической литературе: что мне нужно сделать, чтобы научиться ее читать?“

„А ты надолго тут, в Картахене?“ — вдруг спросил он.

„Я думал задержаться и провести здесь выходные“, — ответил я.

„Отлично. Набери меня завтра днем?“

„Но у меня же нет вашего номера…“

„65-01-43“, — продиктовал он…

В этот момент я чуть не допустил одну из множества глупых ошибок, которые нередко совершал по молодости: я решил попытаться запомнить номер, не записывая его.

„Что с тобой, ты же репортер, — улыбнулся он, протягивая мне ручку. — Запиши, а то потом из памяти вылетит — жалеть же будешь всю оставшуюся жизнь“.

Список

Заснуть той ночью мне, кажется, так и не удалось. Примерно каждые 20 минут я подскакивал с кровати, чтобы проверить, не слишком ли еще рано для звонка и когда уже будет не рано. Наконец, когда часы пробили девять утра, я отважился набрать заветный номер.

„Мерсе, у нас сегодня есть планы на обед?“ — спросил писатель у жены, оторвавшись от телефона.

„Хорошо, — раздалось в трубке после небольшой паузы. — Тогда я скажу Альваресу, чтобы приходил в районе обеда“.

Поблагодарив Маркеса за приглашение и положив трубку, первым делом я тут же в ужасе набрал номер своего редактора.

„Как мне быть? В чем идти? Что взять с собой?“

„Не будь идиотом: из всего, что ты можешь надеть или принести с собой, вряд ли хоть что-то способно произвести на него впечатление, — мудро ответил он. — Не думай об этом, приходи и будь собой, никого из себя не изображай — просто наслаждайся обедом“.