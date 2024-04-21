Путешествие в золотой век Голливуда: новая выставка в Fotografiska приоткрывает дверь в будуары знаменитостей 50-х годов

19 апреля в Fotografiska открылась выставка Кари Г. Лаша (1914-1993) „Золотые годы“. Лаш вырос в Праге. Когда началась Вторая мировая война, он оказался в Стокгольме, который стал для него новым домом. Бесстрашный и открытый, Лаш был готов на все, чтобы запечатлеть момент, который считал важным. Фотограф был вездесущ: проникал в будуары знаменитостей, много работал на Каннском кинофестивале, легко заводил знакомства со всемирно известными художниками. Лаш с юмором относился к своей профессии: он был серьезным, когда это требовалось, и веселым и безрассудным, когда это было хоть сколько-нибудь уместно. В историю фотоискусства Лаш вошел во многом благодаря своим выходкам, шалостям и приключениям, без которых не мог представить свою жизнь.

Имя Кари Г. Лаша неразрывно связано с Каннами и проходящим там кинофестивалем — живым организмом, состоящим из суперзвезд, режиссеров, журналистов, самопровозглашенных селебритис, кинокритиков, прокатчиков, уличных артистов, аферистов и туристов со всего света. На выставке фестивалю посвящено около 75 произведений. У многих из них довольно забавные истории создания: во время фестиваля конкуренция между фотографами была бешеная, и на какие только ухищрения они не шли, чтобы сделать удачный снимок!

По словам соосновательницы Fotografiska Tallinn и руководительницы выставочных проектов музея Маарьи Лоорентс, на фотографиях Лаша запечатлена эпоха, которая у многих вызывает ностальгию, восхищение и даже грусть, а также ощущение, что тогда все было возможно.