ВИДЕО | „Иди в КаПо стучи. По повадкам видно – не таллиннец“: посетители T1 Selver столкнулись с беспрецедентным хамством со стороны сотрудника

„Воскресный вечер, мы с семьей решили прокатиться до магазина Selver, который находится в Т1. Дальше просто шок, я потеряла дар речи, – описывает у себя в сторис ситуацию блогер. – Я случайно с дочкой наехала тележкой на бумагу, расстеленную на полу в овощном отделе... Извинилась, улыбнулась. Мой муж прокомментировал, что могли бы поставить треугольник. А далее просто занавес“.

Следующим кадром появляется сотрудник Selver, который не стесняясь в выражениях, и не смущаясь камеры, выливает на клиентов магазина ушат оскорблений: шовинизм, навешивание ярлыков, агрессия, обида – в этом пугающем монологе было все. „Домой езжай на Украину. Иди в КаПо стучи дальше...По повадкам видно, явно не таллиннец. Я родился здесь, но я не гражданин Эстонии. Тебе, б****ь, дали по национальности твоей (гражданство - прим.ред.), а мне не дали, хотя я в полиции работал, б****ь...“,– изливает работник зала поток мысли на клиента.