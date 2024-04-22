ВИДЕО | „Иди в КаПо стучи. По повадкам видно – не таллиннец“: посетители T1 Selver столкнулись с беспрецедентным хамством со стороны сотрудника(106)
Посетители магазина Selver торгового центра Т1 столкнулись с агрессивным хамством со стороны работника зала: „Домой езжай на Украину. Иди в КаПо стучи дальше...По повадкам видно, явно не таллиннец. Я родился здесь, но я не гражданин Эстонии. Тебе, б****ь, дали по национальности твоей (гражданство - прим.ред.), а мне не дали, хотя я в полиции работал, б****ь...“, – агрессивно вылил ушат недовольств работник зала на гостей.
„Воскресный вечер, мы с семьей решили прокатиться до магазина Selver, который находится в Т1. Дальше просто шок, я потеряла дар речи, – описывает у себя в сторис ситуацию блогер. – Я случайно с дочкой наехала тележкой на бумагу, расстеленную на полу в овощном отделе... Извинилась, улыбнулась. Мой муж прокомментировал, что могли бы поставить треугольник. А далее просто занавес“.