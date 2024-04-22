„Выбила стекло на кухне“: солист Би-2 рассказал о драках с первой женой

Как оказалось, первый брак Бортника был весьма неблагополучный. Вместе с Ириной Егор активно распивал алкогольные напитки и употреблял запрещенные вещества. Каждая такая "вечеринка" заканчивалась для пары дракой с весьма бурными выяснениями отношений.

"У нас были такие отношения, что мы друг друга уничтожали. Летали канделябры. У меня как-то приехала мама, посмотреть, как мы живем, и в первый же вечер за ужином моя бывшая супруга метнула в меня бутылку шампанского. Я пригнулся, и она выбила стекло на кухне", — признался вокалист.

Бортник также подчеркнул, что никогда не избивал бывшую жену, напротив — они дрались друг с другом. После таких инцидентов у музыканта оставались множественные ссадины и синяки.

Стоит отметить, что сама Ирина Макеева неоднократно заявляла о жестокости музыканта, который, по ее словам, избивал ее ногами по лицу, постоянно унижал и изменял с другими женщинами. Бортник со своей стороны опровергает эти обвинения, заявляя, что Макеева их "выдумала".