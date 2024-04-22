„Мой папа стал лучшим дедушкой!“: Румер Уиллис показала душераздирающий кадр тяжелобольного актера с внучкой

Дочь „крепкого орешка“ и Деми Мур родила девочку от Дерека Ричарда Томаса, отношения с которыми перестала скрывать только в беременность. В честь первого дня рождения дочери Луэтты Румер обнародовала несколько трогательных снимков.

Румер сфотографировалась и во время беременности, и даже при родах. На одном из кадров появился и сам голливудский актер. Брюс нежно держал внучку на руках, с непередаваемой любовью глядя на нее.

„Моя потрясающая дочка, я даже не могу поверить, что тебе уже годик. Прошлый год был самым счастливым в моей жизни. Я никогда не знала такой любви. Ты для меня самая невероятная, самая красивая, умная, смешная и самая нежная девочка в мире!“ — написала Румер.

Мама отметила, что с нетерпением ждет, чтобы увидеть, как будет развиваться ее дочь. Звук смеха малышки стал для Румер самым чудесным звуком в мире, а ее поцелуи при пробуждении сигнализирует о начале нового дня, полного счастья. «Спасибо Эмме за то, что она стала бонусной бабушкой и спасибо моему папе за роль лучшего дедушки», — резюмировала Румер.