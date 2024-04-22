Эстонская журналистка впервые рассказала правду о встрече с отцом своих детей: остальное - известно

„Мы познакомились на вечеринке в квартире шесть лет назад. Мне не хотелось идти, но решила все-таки заглянуть. Остальное уже известно“, - рассказывает Луст своим подписчикам, показывая, что встреча между ними определенно не была запланирована и оказалась совершенно неожиданной.

Кроме того, Луст рассказала в Instagram, что ждет вторую девочку, а день родов назначен на 12 июля. „Мне было так плохо в начале беременности, меня тошнило, и я потеряла 5 килограммов“, - рассказала ведущая.

По словам Луст, у нее уже есть имя для малышки, но пока она не хочет его раскрывать.

„8 февраля - особый день для меня! Прошло четыре года с тех пор, как мы впервые встретились! Спасибо, что поддерживал меня в хорошие и плохие времена“, - поблагодарила Луст своего партнера в 2022 году, поделившись фотографиями в социальных сетях.