Названы лучшие техники мужской мастурбации для долгого секса и яркого оргазма

Чтобы отсрочить наступление оргазма, Кернер посоветовал сжать половой член прямо под головкой, чтобы большой и указательный пальцы с силой давили на уретру. По словам эксперта, эта техника называется „сжатие“, она позволяет вытолкнуть кровь из пениса и уменьшить степень возбуждения.

Сексотерапевт Эмили Морс также посоветовала попробовать прием „окантовка“ для долгого полового акта. По ее словам, для его выполнения требуется перед самой эякуляцией прекратить любую стимуляцию гениталий, до тех пор пока возбуждение не спадет.