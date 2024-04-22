Блогер Эверт Поом борется с необычным недугом: „Раньше было так плохо, что я вовсе никуда не выходил“

Звезда YouTube и TikTok рассказал, что раньше социальная тревожность создавала ему серьезные проблемы, из-за чего он пропускал многие мероприятия и встречи с друзьями. Прибегнув к помощи терапевта, он нашел решения проблемы и говорит, что ему становится все лучше.

Эверт Поом, который обычно не дает интервью, отметил, что последнее время чаще посещает мероприятия, но раньше ему было намного сложнее перебороть себя: „Это какая-то фишка социальной тревожности. Раньше было так плохо, что я вовсе никуда не выходил. потом я начал понемножку ходить и становится все лучше. Я отправился на терапию с тем, что было настолько плохо, что я по сути ничего не мог делать“.

„Один комментарий, который сказал терапевт, мол каждый раз, когда происходит подобное, то я делаю выбор, станет ли оно хуже или лучше. Каждый раз, когда поддаюсь социальной тревожности, то следущий раз мне будет намного хуже. Но теперь я стал замечать, что я сознательно делаю выбор, что иду куда-то. И тогда я заметил, что каждый раз становится все лучше“.