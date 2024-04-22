Есть ли в списке Эстония? Названы страны, где живут мужчины с самыми маленькими пенисами

Как проходило исследование

Сообщается, что команда использовала не опросы, в которых мужчины сообщали эту информацию сами, а исключительно медицинские данные. Все данные по странам были усреднены.

Ученые, которые составляли список, также заявили, что попытались найти связь между длиной пениса и ростом. Однако все, что они обнаружили, — это то, что в странах, где мужчины чаще страдают от ожирения, члены меньше. Вероятно, это объясняется особым распределением жировой ткани по телу.

У кого 10 сантиметров и больше

Судя по карте, меньше всего повезло мужчинам из Камбоджи: средняя длина эрегированного пениса у них составляет лишь 10 см при росте 165 см. Недалеко от них ушли уроженцы Мьянмы, Бангладеш, Шри-Ланки и Филиппин (от 10,6 до 11,2 см).

Рекордсменами стали мужчины в Эквадоре, которые могут похвастаться длиной в 17,6 см при росте в 167 см. В топах также Камерун, Боливия, Судан, Гаити, Сенегал, Замбия и Куба (от 15,8 до 16,6 см)

Среди европейских стран в лидеры по размеру мужского достоинства вышли Нидерланды и Франция с результатом 15,7 см. У итальянцев размер пенисов обычно достигает 15,2 см.

У канадцев член равен примерно 15,7 см, у британцев — 13,1 см, у американцев — 13,5 см, у австралийцев — 14,4 см. У россиян средняя длина пениса достигает 13,2 см при среднем росте в 176 см. У белорусов — 14,63 см, у украинцев — 13,9 см.

У наших соседей латышей член равен примерно 14,69 см, у финнов — 13,77 см, шведов — 15,08 см. В Эстонии замеры провести, видимо, не удалось.