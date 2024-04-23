Новый сезон в Fotografiska: выставка японского фотографа и яркая вечеринка в честь пятилетия

Каваучи запечатлевает повседневные моменты таким образом, что заставляет зрителя сделать паузу и обратить внимание на них, открывая путь к интроспективным размышлениям. Выставка „Далекая сияющая звезда, мерцающая в руке“ включает в себя фотографии, видео и лайтбоксы и погружает выставочный зал в нежный поток яркого света.

Ринко Каваучи - одна из самых ярких звезд на сцене современной японской фотографии. Ее мечтательный и поэтический почерк уникален и весьма своеобразен в современной фотографии, а выставка дополнена стихами, написанными ею самой. Выставка посвящена Матери-Земле - одноименная серия работ была вдохновлена поездкой в Исландию в 2019 году и заставляет нас задуматься о том, насколько мы малы рядом с великими явлениями природы, и можем ли мы ежедневно ценить то, что дала нам природа.

Имя Кари Г. Лаша неразрывно связано с Каннами и проходящим там кинофестивалем — живым организмом, состоящим из суперзвезд, режиссеров, журналистов, самопровозглашенных селебритис, кинокритиков, прокатчиков, уличных артистов, аферистов и туристов со всего света. На выставке фестивалю посвящено около 75 произведений. У многих из них довольно забавные истории создания: во время фестиваля конкуренция между фотографами была бешеная, и на какие только ухищрения они не шли, чтобы сделать удачный снимок!

Выставка „Золотые годы“ пропитана духом 1950-х и ретро-шиком. Работы эксцентричного фотографа Кари Г. Лаша переносят зрителей в роскошные интерьеры середины прошлого века и дарят возможность увидеть необычные портреты Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Софи Лорен, Брижит Бардо и других звезд первой величины.

Выставку „Легкость бытия“ легендарного фэшн-фотографа Питера Линдберга можно еще увидеть вплоть до 2 июня. Помимо этого посетителей музея ждет выставка „В ожидании рая“ Симена Йохана и яркая видеоинсталляция Ван Чена „Раздробленные удовольствия“. Стены расположенного на первом этаже Fotografiska кафе украшают работы молодого финского фотографа Сванте Гуличсена.

Большая летняя выставка Fotografiska „IN/BLOOM“

7 июня - 20 октября 2024

Природа - это загадка. Она сильная и величественная, но хрупкая и недолговечная. Прирученная или дикая, подстриженная или нетронутая, подверженная влиянию человека и измененная им. Яркая и прекрасная, но темная и угрожающая. Это священное пристанище, из которого развилось все живое на Земле. На выставке „In/Bloom“ благоговейное встречается с хрупким, прекрасное - с опасным, а знакомое - с незнакомым.

Сочетание современных фотографии, видео, скульптуры и инсталляций подчеркивает место природы в современном искусстве. Красота, изобилие, хрупкость и разнообразие природы представлены 16 современными художниками, которые размышляют о цикле жизни и смерти и изменчивости времени. Среди выдающихся международных художников представлен и признанный эстонский художник Хейкки Лейс.

FOTOGRAFISKA 5: Праздник среди искусства

7 июня 2024 года

Таллиннской галерее Fotografiska исполняется 5 лет. „Мы хотели принести сюда мировую культуру, и мы воплощаем эту идею в жизнь. Мы хотели сделать посещение музея ярким событием и расширить аудиторию потребителей искусства - мы делаем это благодаря жесткому ритму ротации выставок и исключительно разнообразной зрительской программе. Мы хотим стать катализатором и платформой для дискуссий, источником вдохновения и ориентиром для устойчивого развития. Мы чувствуем ответственность и силу быть первопроходцами для себя, наших гостей и других предприятий“, - пишет Fotografiska.

„Мы находимся в начале пути, у нас много планов и целей, и мы знаем, что впереди еще так много хорошего и интересного. Ежегодно нас посещает почти четверть миллиона человек, и для многих туристов мы являемся причиной посетить Эстонию“, - отмечают в галерее.

Вечеринка в честь дня рождения пройдет через несколько выставочных этажей. Больше информации о мероприятия - здесь.

Новый сезон в ресторане Fotografiska

Ресторан Fotografiska переходит на летнее время. С конца мая в ресторане будут подавать свежие, экологически чистые, высококачественные и сочные сезонные блюда. Кухня ресторана открыта со вторника по воскресенье с 12 часов дня, из нее открывается вид на летнюю террасу, а также предлагается обширное меню напитков.

Меню будет отражать сезонные темы и станет еще более гибким как в плане предлагаемых блюд, так и в плане цен. Однако движущей силой вкуса по-прежнему будут собственные поля, контролируемая среда выращивания сырых ингредиентов, свежесть продуктов и близость к природе.

Время от времени будут организовываться специальные ужины из нескольких блюд, вдохновленные всемирно известным искусством, представленным на выставках Fotografiska.