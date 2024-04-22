„Берегите себя!“ Певице и актрисе Кристель Ааслайд пришлось провести пять дней на больничной койке

В своем Instagram Ааслайд объяснила, что причиной ее нахождения в больнице было воспаление почек. ОНа подтвердила, что с ней все хорошо, но она все еще не до конца здорова, поэтому процесс выздоровления продлится еще какое-то время дома.

„Сейчас такая погода, так что спину нужно держать в тепле. В общем, берегите себя. Это был отличный отпуск, если бы не это противное воспаление, и я все еще не до конца хорошо себя чувствую“, - дает напутствие своим друзьям и подписчикам 34-летняя Ааслайд.

„Я просто должна сказать, что женщины в отделении внутренних заболеваний были такими милыми, добрыми и заботливыми, что, несмотря на ситуацию, было очень приятно находиться там. Спасибо вам, добрые и трудолюбивые женщины“, - пишет она. Она также хвалит эстонскую систему здравоохранения, поскольку пять дней, проведенных в больнице, обошлись ей всего в 12,50 евро: „Это было очень хорошо и очень мило с ее стороны.

К счастью, чувство юмора все еще при ней, так как свои пять дней в больнице она называет „отпуском в PERH“.