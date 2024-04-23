В Англии нашли кости крупнейшего морского динозавра. Он был длиннее, чем два автобуса

Точно сказать, насколько велика была эта рептилия, сложно, но, судя по всему, длина ее была таковой, что рядом с нею, не выходя за пределы носа и хвоста, вполне могли разместиться два автобуса, пишет BBC.

Морской гигант обитал где-то около 202 млн лет тому назад на границе триасового и юрского периодов Мезозойской эры.

Первую челюсть охотники за окаменелостями обнаружили на пляже в английском графстве Сомерсет в 2016 году. А через четыре года еще на одну наткнулись отец с дочерью, гулявшие по берегу моря.

Теперь эксперты говорят, что челюсти принадлежали гигантским ихтиозаврам, длина которых могла достигать 25 метров, длиннее, нежели плезиозавр, найденный в прошлом году в прибрежных скалах графства Дорсет.

«Если исходить из размера челюстных костей: превышавших соответственно один и два метра, то можно предположить, что длина всей рептилии составляла около 25 метров», — сказал доктор Дин Ломакс, палеонтолог из Бристольского университета, рассказавший о находке в опубликованной в среду статье.

Однако для того, чтобы уверенно определить размеры вымершего морского гиганта, следует все-таки найти целый череп и скелет. Найденные обломки окаменелых костей пока что в общую картину гарантированно не складываются, хотя какое-то представление определенно дают.

Ихтиозавра постигла судьба многих других видов животных юрского периода, вымерших в результате глобального катаклизма. А последующие обитатели морей таких огромных размеров уже не достигали.

Ученые получили первое представление об огромной рептилии в 2016 году. Охотник за окаменелостями Пол де ла Саль, посвятивший этому увлекательному занятию 25 лет, в один прекрасный день осматривал пляжи Сомерсета вместе со своей женой Кэрол.

В этот день ему невероятно повезло, потому что он нашел то, что стало главной находкой всей его жизни – первую известную науке челюстную кость, принадлежавшую гигантскому ихтиозавру.