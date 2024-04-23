Под шквал оваций и крики „браво“: проект „Разбомбленный Таллинн“ получил золотую награду

Конкурс Kuldmuna проходит уже в 26 раз и берет свое начало в 90-х. Таким образом это старейший и важнейший рекламный конкурс, а присуждаемые награды имеют в Эстонии реальный вес как для заказчиков, так и для конкурентов.

Среди социальных кампаний золото завоевала скандальная выставка „Момент“ на улицах Таллинна, изображавшая разрушенные дома из городского пространства.

При объявлении победителя весь зал разразился овациями, а крики „браво“ доносились со всех сторон зала.

В Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ накануне юбилея Эстонской Республики и второй годовщины вторжения России в Украину на рекламных щитах районов появились смонтированные фотографии разрушенной местности.

Цель данной акции заключалась в том, чтобы напомнить людям ценность момента, встряхнуть от так называемой „усталости от войны“ и задать вопрос: „За что мы можем быть благодарны в сегодняшнем нестабильном мире?“

Проект получил свыше 52 500 реакций и 4500 различных комментариев.