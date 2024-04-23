23.04.2024, 10:00
ФОТО | С блондинками покончено! Актер Ян Ууспыльд нашел себе на лето новую любовницу(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Любовница на это лето!“ - написал актер Ян Ууспыльд под новым постом в Instagram.
„Любовницей" оказался новый мотоцикл. А у актера, по всей видимости, все в порядке с чувством юмора, так как подпись под фото с мотоциклом - отсылка к его интрижке с Бригитой Антон.
Отношения Ууспыльда с красавицей блондинкой продлились лишь пару месяцев, поэтому интересно, как долго продлятся его новые отношения - с мотоциклом.