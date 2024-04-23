Шоубиз
23.04.2024, 10:00

ФОТО | С блондинками покончено! Актер Ян Ууспыльд нашел себе на лето новую любовницу

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BITCH podcast, Elisa Kolk, Jan Uuspõld ja Miss Marlee
BITCH podcast, Elisa Kolk, Jan Uuspõld ja Miss Marlee
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

„Любовница на это лето!“ - написал актер Ян Ууспыльд под новым постом в Instagram.

„Любовницей" оказался новый мотоцикл. А у актера, по всей видимости, все в порядке с чувством юмора, так как подпись под фото с мотоциклом - отсылка к его интрижке с Бригитой Антон.

Отношения Ууспыльда с красавицей блондинкой продлились лишь пару месяцев, поэтому интересно, как долго продлятся его новые отношения - с мотоциклом.

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