Как Карлис стал Ульяной. Звезда сериала „Советские джинсы“ сыграет легенду советского баскетбола Семенову

За последних несколько лет Карлис Арнольдс Авотс стал настолько популярен, что ему уже не пройти по улице незамеченным. Впрочем, затеряться в толпе ему не дает и выдающийся рост — под два метра (1,97 м). Главные роли в кино и театре ему выделяют одну за другой. Самая шумная премьера этого года — сериал „Советские джинсы“. Награды сыпятся как из рога изобилия — латвийские и международные.