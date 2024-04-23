Как Карлис стал Ульяной. Звезда сериала „Советские джинсы“ сыграет легенду советского баскетбола Семенову
Юной звезде театра "Дайлес" и нескольких важных для латвийского кино премьер 27-летнему Карлису Арнольдсу Авотсу на роду было написано стать спортсменом. Но он вовремя решил свернуть с проторенного "скучного" пути и не прогадал. Сегодня он обласканный критикой и наградными комитетами актер. Но спортивная судьба настигла его и тут — в новом фильме про легендарную баскетболистку Ульяну Семенову Карлис сыграет главную героиню, своего кумира с детства, о чем актер рассказал в интервью "MVPersonība на Delfi.
За последних несколько лет Карлис Арнольдс Авотс стал настолько популярен, что ему уже не пройти по улице незамеченным. Впрочем, затеряться в толпе ему не дает и выдающийся рост — под два метра (1,97 м). Главные роли в кино и театре ему выделяют одну за другой. Самая шумная премьера этого года — сериал „Советские джинсы“. Награды сыпятся как из рога изобилия — латвийские и международные.