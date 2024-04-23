„Сделала много глупостей“: Рианна призналась, о каких ошибках прошлого сожалеет

Известная барбадосская певица Рианна, которая готовится в третий раз стать мамой, призналась, что жалеет о своих решениях в прошлом. Звезда заявила, что материнство повлияло на ее видение стиля.

В интервью Vogue Рианна поделилась, что чувствует стыд за свои провокационные наряды. По ее словам, некоторые образы на светских вечеринках были слишком откровенными.

Сейчас певица не понимает, как можно было выбрать то или иное платье, через которые были видны ее интимные части тела. Как объяснила Рианна, именно материнство повлияло на ее взгляды. Только став мамой, звезда поняла свои ошибки в стиле.

В частности, артистка вспомнила прозрачное платье Adam Selman, в котором она посетила на премию CFDA Fashion Awards в 2014 году.

„Это прозвучит довольно лицемерно, но... Я сделала много глупостей за свою жизнь. Я ходила с обнаженными сосками, с нижним бельем, которое виднеется из-под одежды... Впрочем, многие вещи я переоценила тогда, когда стала мамой. Сейчас уже мыслю как молодая опытная женщина и мама. Я осознала, что ни за что бы больше не надела такие вещи. Я просто удивляюсь себе: „Я действительно делала это? Действительно, просвечивающиеся соски?“, - поделилась Рианна.