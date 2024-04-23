Шоубиз
23.04.2024, 12:53

ФОТО | Скандал в Instagram эстонских блогеров. Что за подозрительный маленький пакетик на столе во время вечеринки?

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Meleis Tomson ja Mari-Leen Albers
Meleis Tomson ja Mari-Leen Albers
ФОТО: Taavi Sepp, marimell.eu | Delfi Meedia / Instagram

На выходных известные эстонские блогеры Меэлис Томсон и Мари-Леэн Алберс, известные под ником Marimell, ходили на день рождения к подруге, поделившись у себя в Instagram кадрами застолья. Внимание подписчиков же привлек маленький пластиковый пакетик на столе.

Супруги-блогеры сняли для своих подписчиков видеоролики с вечеринки по случаю дня рождения их подруги, которые они выложили в своем аккаунте в Instagram. На одном из видео можно увидеть, как люди общаются, сидя с коктейлями, а также сняли гостя, который вместо участия в вечеринке решил посмотреть баскетбол.

Хотя на видео все выглядит как совершенно обычная вечеринка, но журнал Kroonika получил несколько скриншотов из видео Marimell с вопросом: что за подозрительный пакетик лежит на столе прямо рядом с телефоном?

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