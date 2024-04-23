23.04.2024, 12:53
ФОТО | Скандал в Instagram эстонских блогеров. Что за подозрительный маленький пакетик на столе во время вечеринки?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia / Instagram
На выходных известные эстонские блогеры Меэлис Томсон и Мари-Леэн Алберс, известные под ником Marimell, ходили на день рождения к подруге, поделившись у себя в Instagram кадрами застолья. Внимание подписчиков же привлек маленький пластиковый пакетик на столе.
Супруги-блогеры сняли для своих подписчиков видеоролики с вечеринки по случаю дня рождения их подруги, которые они выложили в своем аккаунте в Instagram. На одном из видео можно увидеть, как люди общаются, сидя с коктейлями, а также сняли гостя, который вместо участия в вечеринке решил посмотреть баскетбол.