ФОТО | Скандал в Instagram эстонских блогеров. Что за подозрительный маленький пакетик на столе во время вечеринки?

Супруги-блогеры сняли для своих подписчиков видеоролики с вечеринки по случаю дня рождения их подруги, которые они выложили в своем аккаунте в Instagram. На одном из видео можно увидеть, как люди общаются, сидя с коктейлями, а также сняли гостя, который вместо участия в вечеринке решил посмотреть баскетбол.