ФОТО | После драки из-за голой груди жены Канье Уэст заставил Бьянку одеться

Цензори вышла замуж за Канье Уэста, по официальным данным, в январе 2023 года. В то время рэпер переживал сложный период — прогрессировал его острый психоз, обострилось биполярное расстройство. Несмотря на все это, Бьянка была рядом и всячески его поддерживала. Тогда же начались его эксперименты с ее стилем — каждый выход Цензори становился откровеннее предыдущего. Настал момент, когда казалось, что если она сейчас выйдет на улицу абсолютно нагой, то никто не удивится.

А потом случился инцидент в „Диснейленде“ — Бьянку Цензори домогался какой-то неизвестный, сунув руки ей под платье. Многие интернет-пользователи отмечали: сама виновата, появилась почти голой, „будет ей урок“. Нет, никакие такие и другие подобные уроки не нужны. Тот мужчина не имел никакого права распускать руки. Канье тоже так считает, а потому врезал извращенцу по лицу. Завязалась драка, делом теперь занимается полиция. А Бьянка меж тем прикрылась.

Накануне звездные супруги были замечены папарацци на одной из улиц Лос-Анджелеса по пути в спа-центр Cienega Med. Короткий облегающий комбинезон и дутый оверсайз жилет можно с уверенностью назвать самой закрытой одеждой Бьянки за последнее время.

Многие называют желание все время раздеть Бьянку самым настоящим абьюзом, но источники из близкого окружения семьи отмечают: ей все это нравится! Ей в полный кайф то, какую реакцию она вызывает у толпы.

Канье Уэсту всегда было дело до того, как выглядят его женщины. И почти каждую из них он превратил в модную икону. Джулии Фокс, похоже, все нравилось, зато Ким вспоминает то время с содроганием. Больше никогда и ни одному мужчине она не позволит так собой манипулировать.