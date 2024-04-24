ФОТО | После драки из-за голой груди жены Канье Уэст заставил Бьянку одеться
Кто не знает Бьянку? Бьянку знают все! Цензори обрела мировую известность, выйдя замуж за Канье Уэста. Тогда девушка начал появляться на публике практически голая. Папарацци заметили первое за долгое время появление девушки в вещах, похожих на одежду, пишет Woman.
Цензори вышла замуж за Канье Уэста, по официальным данным, в январе 2023 года. В то время рэпер переживал сложный период — прогрессировал его острый психоз, обострилось биполярное расстройство. Несмотря на все это, Бьянка была рядом и всячески его поддерживала. Тогда же начались его эксперименты с ее стилем — каждый выход Цензори становился откровеннее предыдущего. Настал момент, когда казалось, что если она сейчас выйдет на улицу абсолютно нагой, то никто не удивится.
А потом случился инцидент в „Диснейленде“ — Бьянку Цензори домогался какой-то неизвестный, сунув руки ей под платье. Многие интернет-пользователи отмечали: сама виновата, появилась почти голой, „будет ей урок“. Нет, никакие такие и другие подобные уроки не нужны. Тот мужчина не имел никакого права распускать руки. Канье тоже так считает, а потому врезал извращенцу по лицу. Завязалась драка, делом теперь занимается полиция. А Бьянка меж тем прикрылась.
Накануне звездные супруги были замечены папарацци на одной из улиц Лос-Анджелеса по пути в спа-центр Cienega Med. Короткий облегающий комбинезон и дутый оверсайз жилет можно с уверенностью назвать самой закрытой одеждой Бьянки за последнее время.
Многие называют желание все время раздеть Бьянку самым настоящим абьюзом, но источники из близкого окружения семьи отмечают: ей все это нравится! Ей в полный кайф то, какую реакцию она вызывает у толпы.
Канье Уэсту всегда было дело до того, как выглядят его женщины. И почти каждую из них он превратил в модную икону. Джулии Фокс, похоже, все нравилось, зато Ким вспоминает то время с содроганием. Больше никогда и ни одному мужчине она не позволит так собой манипулировать.