Актриса Ребел Уилсон рассказала, как член британской королевской семьи приглашал ее на оргию с наркотиками

Ребел не называет имя члена королевской семьи, о котором идет речь, но заявляет, что инцидент произошел в 2014 году. И королевский отпрыск был весьма далек от трона: 15-й, или даже 20-й в линии преемственности.

44-летняя актриса рассказала, что она оделась в „наряд пышной девицы с конусной шляпой“ и наблюдала, как „британская королевская особа суетился вокруг“.

„В последнюю минуту мне прислали приглашение на вечеринку технологического миллиардера – парень, который меня пригласил, который занимает пятнадцатое или двадцатое место в очереди на британский престол, сказал моему другу-мужчине: „Нам нужно больше девушек“, — вспоминает Ребел.

„Вечеринка была безумной. Мужчины состязались на лошадях в поле, девушки в костюмах русалок — плавали в бассейне“, — написала Ребел в своих мемуарах. И она довольно точно описала имение, где проходила вечеринка. По ее словам – это было огромное поместье на отшибе, так что всем приглашенным выделили комнаты для ночлега.

„Там огромный частный фейерверк, и вдруг наступает два часа ночи, и выходит парень с большим подносом, на котором лежит что-то похожее на тонну конфет. Я такая: „Оооо, это конфеты?“ и парень, держащий поднос, говорит: „Нет, это „Молли“ [МДМА]“, и я в замешательстве повернулась к сценаристу, с которым разговаривала. Он пояснил: „О, это для оргии… оргии обычно начинаются примерно в это время с таких вещей“, — написала Ребел.

По ее словам, комментарий Виндзоров о том, что им нужно больше девочек, стал обретать гораздо больше смысла.

„Они не говорили о соотношении мальчиков и девочек, как будто это была дискотека восьмого класса. Они говорили об оргии!“, — поделилась Ребел, сообщив, что на оргию она не осталась, а „подхватила свои юбки“ и сбежала оттуда.

Мемуары будут выпущены в Великобритании 25 апреля и уже вызвали волну споров в США.

Первоначально австралийская актриса утверждала, что ей грозит судебный иск после того, как она посвятила целую главу тяжелому опыту работы с неназванным бывшим партнером по фильму. Позже оказалось, что речь идет о Саше Бароне Коэне и это именно его Ребел назвала „засранцем“ в своей книге.