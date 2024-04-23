Несколько участников группы „Би-2“ попросили гражданство Молдовы

“Мы — гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир — и кого за это преследуют“, — написал он в своем телеграм-канале.

Бэлуцел напомнил, что российские власти преследуют участников „Би-2“ за их антивоенную позицию, а в Молдове творчество группы ценят уже несколько поколений. По его словам, заявления о получении гражданства будут рассматриваться в порядке процедуры „предоставления гражданства в интересах Республики Молдова“.

Кто из „Би-2“ попросил гражданство страны, не уточняется. По данным „Верстки“, речь идет о трех участниках группы, среди которых нет лидеров коллектива Левы и Шуры Би-2 (настоящие имена — Александр Уман и Егор Бортник), имеющих израильское гражданство. Всего за гражданством Молдовы обратились семеро человек, включая самих музыкантов и их родственников, уточняет издание.