Рэпер Gameboy Tetris в третий раз стал отцом: ведущая Александра Юрман родила ему сына

Александра рассказала Kroonika, что ребенок появлися на свет 8 апреля во время солнечного затмения и пара уже две недели наслаждается жизнью с малышом. „Так здорово и я полностью влюблена!“ - радостно сообщила она.

То, что отцом ребенка является именно Павел Бочаров, девушка подтвердила Õhtuleht. „Но так как я очень уважаю Павла, то не хочу говорить за него. Он не хочет особо выставлять на обозрение свою личную жизнь“, - пояснила она.

У Бочарова уже есть двое детей от бывшей возлюбленной: сын и дочь.