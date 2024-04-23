23.04.2024, 18:20
Рэпер Gameboy Tetris в третий раз стал отцом: ведущая Александра Юрман родила ему сына(4)
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia / Erakogu
Ведущая передачи „Reporter“ Адександра Юрман (26) сообщила Kroonika, что 8 апреля у нее родился сын. Отец ребенка - рэпер Павел Бочаров (38), известный как Gameboy Tetris.
Александра рассказала Kroonika, что ребенок появлися на свет 8 апреля во время солнечного затмения и пара уже две недели наслаждается жизнью с малышом. „Так здорово и я полностью влюблена!“ - радостно сообщила она.
То, что отцом ребенка является именно Павел Бочаров, девушка подтвердила Õhtuleht. „Но так как я очень уважаю Павла, то не хочу говорить за него. Он не хочет особо выставлять на обозрение свою личную жизнь“, - пояснила она.
У Бочарова уже есть двое детей от бывшей возлюбленной: сын и дочь.