Популярный комик из Украины снова в Таллинне! Сергей Детков выступит уже в эту субботу(17)
Сергей Детков - комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из „Прожарки“ на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в „Открытом Микрофоне на ТНТ“ и „Stand Up на ТНТ“, а также таким youtube проектам Labelcom, как „Что было дальше?“, „#СОЗВОН“ и „Алкосборка“.
Сергей не боится шутить на самые острые и смелые темы, поэтому ему точно есть, что Вам рассказать!
Когда? 27 апреля 19:00 (Вход зрителей с 18:00)
Где? Таллинн, Uus Laine, Vana-Kalamaja 1 (Мероприятие продлится примерно 1:30)
Билеты можно приобрести на ticketshop.ee 18+
P.S. В продаже - 3 категории билетов. Разницы никакой нет. Чем раньше приобрел - тем дешевле заплатил :)
P.S.2 Kаждый билет - это сидячее место в зале со свободной рассадкой. Чем раньше пришел - тем ближе место занял. Если идете компанией - есть ограниченное количество столиков, которые бесплатно можно зарезервировать по номеру +371 29806899 (WhatsApp, Telegram)
P.S.3 В заведении работает бар, просьба, приходить за 30-60 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале!