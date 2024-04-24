Популярный комик из Украины снова в Таллинне! Сергей Детков выступит уже в эту субботу

Сергей Детков - комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из „Прожарки“ на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в „Открытом Микрофоне на ТНТ“ и „Stand Up на ТНТ“, а также таким youtube проектам Labelcom, как „Что было дальше?“, „#СОЗВОН“ и „Алкосборка“.