Шоубиз
24.04.2024, 13:05

Ему угрожали в России? Что стоит за арестом в Томске и выдворением рижского рэпера Платины

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ФОТО: instagram.com/platina300

В понедельник в Томске прошел суд над рэпером Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) - гражданином Латвии. Ему назначен штраф и выдворение из страны. Посольство Латвии с адвокатом решают вопрос возвращения на родину. Задержание музыканта состоялось во время его концерта в томском клубе Face, где Роберт также праздновал свой день рождения. Портал Delfi узнавал подробности жизни и спасения Платины.

Вечером в пятницу, 19 апреля, во время выступления рэпера на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Платину задержали и увезли из клуба, сообщают "Сирена"Baza и "Осторожно, новости", которые опубликовали видео задержания. Как отметило издание Flow, во время оперативного мероприятия зрители кричали "Дай менту на лапу" (это строчка из трека Платины "Бассок").

Вскоре Плаудиса отпустили, составив протоколы об административных нарушениях по статьям о несоблюдении правил въезда в РФ, незаконной трудовой деятельности, отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также о пропаганде наркотиков. Позднее появились сообщения, что Платину оставили в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Томской области на ночь и назначили штраф 4 тысячи рублей. 

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