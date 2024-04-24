Ему угрожали в России? Что стоит за арестом в Томске и выдворением рижского рэпера Платины(5)
В понедельник в Томске прошел суд над рэпером Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) - гражданином Латвии. Ему назначен штраф и выдворение из страны. Посольство Латвии с адвокатом решают вопрос возвращения на родину. Задержание музыканта состоялось во время его концерта в томском клубе Face, где Роберт также праздновал свой день рождения. Портал Delfi узнавал подробности жизни и спасения Платины.
Вечером в пятницу, 19 апреля, во время выступления рэпера на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии и оперативники в штатском. Платину задержали и увезли из клуба, сообщают "Сирена", Baza и "Осторожно, новости", которые опубликовали видео задержания. Как отметило издание Flow, во время оперативного мероприятия зрители кричали "Дай менту на лапу" (это строчка из трека Платины "Бассок").