Ему угрожали в России? Что стоит за арестом в Томске и выдворением рижского рэпера Платины

В понедельник в Томске прошел суд над рэпером Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) - гражданином Латвии. Ему назначен штраф и выдворение из страны. Посольство Латвии с адвокатом решают вопрос возвращения на родину. Задержание музыканта состоялось во время его концерта в томском клубе Face, где Роберт также праздновал свой день рождения. Портал Delfi узнавал подробности жизни и спасения Платины.