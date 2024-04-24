Культура
24.04.2024, 11:01

Из 90-х с любовью: в Таллинне и Нарве выступит горячий финн Вилле Хаапасало с юмористическим концертом

 
Вилле Хаапасало ''Перемещение интуриста в 90-е''
Вилле Хаапасало ''Перемещение интуриста в 90-е''
ФОТО: Erakogu

Впервые известный финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало выступит со своей новой концертной программой „Перемещение интуриста в 90-е“.

Встреча с Вилле - это всегда праздник в море юмора и позитива с возможностью личного общения, автограф и фотосессией с актером.

Вилле обещает невероятное путешествие для тех, кто помнит (жителей 90-х) 90-е. Вилле поделится своими весёлыми историями и личным опытом со зрителем.

Больше информации и билеты - здесь.

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