24.04.2024, 11:01
Из 90-х с любовью: в Таллинне и Нарве выступит горячий финн Вилле Хаапасало с юмористическим концертом
ФОТО: Erakogu
Впервые известный финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало выступит со своей новой концертной программой „Перемещение интуриста в 90-е“.
Встреча с Вилле - это всегда праздник в море юмора и позитива с возможностью личного общения, автограф и фотосессией с актером.
Вилле обещает невероятное путешествие для тех, кто помнит (жителей 90-х) 90-е. Вилле поделится своими весёлыми историями и личным опытом со зрителем.
Больше информации и билеты - здесь.