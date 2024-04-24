Упс! У скандальной блогерки Эрны Хуско проблемы в Финляндии из-за поста в Instagram

Финские СМИ на прошлой неделе писали о трех местных блогерах, которые нарушили рекламные правила своими постами в соцсетях. Среди провинившихся была и скандальная красавица Эрна Хуско.

Финский совет по рекламной этике посчитал, что один из постов девушки в Instagram не отвечает установленным правилам. 15 января она сделала пост, в котором рекламировала одежду бренда ICANIWILL. На пяти фотографиях она позирует в одежде бренда, а к посту добавлен скидочный код, с которым можно приобрести одежду бренда на 20% дешевле.

Совет по рекламной этике постановил, что из поста Эрны не сразу понятно, что это реклама - то есть он является скрытой рекламой. Совет посчитал, что исходя из маркетингового кодекса ICC в данном посте не сразу можно распознать рекламу, пишет Iltalehti.

Предприятие ICANIWILL сожалеет о произошедшем и. признает, что у поста отсутствует соответствующее обозначение рекламы. Сама же Эрна Хуско совету по рекламной этике объяснений не предоставила. У девушки в Instagram 304 тысячи подписчиков.