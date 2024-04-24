Ходят слухи: неужели евродепутат от EKRE Яак Мадисон и певица Мерит Мяннисте на грани расставания?

В декабре прошлого года начали ходить слухи о том, что Мадисон и Мяннисте якобы разошлись. Слухи продолжили циркулировать и в начале года. В то время Мяннисте подтвердила Kroonika, что они с Мадисоном все еще вместе. Последняя опубликованная в социальных сетях фотография, на которой они позируют вместе, была сделана на Рождество. Но с тех пор наступило затишье - на аккаунтах Мерит в социальных сетях она позирует либо одна, либо с ребенком. Аналогичная картина наблюдается и на аккаунте Яака, где посты связаны либо с работой, либо с их общим ребенком.