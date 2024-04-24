Ходят слухи: неужели евродепутат от EKRE Яак Мадисон и певица Мерит Мяннисте на грани расставания?(6)
Уже несколько месяцев ходят слухи, что находящийся сейчас в Брюсселе депутат Европарламента от партии EKRE Яак Мадисон и певица Мерит Мяннисте испытывают проблемы в отношениях. Неужели одна из главных пар EKRE распалась? На вопрос Kroonika Яак и Мерит ответили крайне по-разному.
В декабре прошлого года начали ходить слухи о том, что Мадисон и Мяннисте якобы разошлись. Слухи продолжили циркулировать и в начале года. В то время Мяннисте подтвердила Kroonika, что они с Мадисоном все еще вместе. Последняя опубликованная в социальных сетях фотография, на которой они позируют вместе, была сделана на Рождество. Но с тех пор наступило затишье - на аккаунтах Мерит в социальных сетях она позирует либо одна, либо с ребенком. Аналогичная картина наблюдается и на аккаунте Яака, где посты связаны либо с работой, либо с их общим ребенком.