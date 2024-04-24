В центре Solaris пройдет праздник, посвященный международному Дню аккордеона(1)
6 мая с 12:30 – 19:30 в атриуме Центра Солярис состоится праздник, посвященный международному Дню аккордеона. На мероприятии выступят лучшие эстонские аккордеонисты с разнообразной программой и в разных составах.
6 мая 1829 года Кирилл Демьян, мастер органа и фортепиано армянского происхождения, вместе со своими двумя сыновьями Карлом и Гвидо подал патент на новый созданный инструмент-аккордеон в Вене, Австрия. Этот исторический день отмечает начало рождения аккордеона и уже в этом году отмечается уже достойный 195-й день рождения аккордеона!
Программа:
12.30 – 13.15 EMTA tudengid
13.30 – 14.00 Kulno Malva (akordion)
14.15 – 14.45 Martin Trudnikov (akordion) + Voldemar Kuslap (vokaal)
15.00 – 15.30 Jekaterina Semenova (akordion) ja Marina Štšigorets-Sokolova (saksofon)
15.45 – 16.15 Mari Poll (viiul) ja Momir Novakovic (akordion)
16.30 – 17.00 MUBA õpilased
Muba trio : Mia Lee Kähri (akordion), Robert Otsing (akordion), Roald Mattias Robam (akordion)
Muba RM Trio: Tristen Jaan Kontson (akordion), Eliisabet Luure (viiul), Kristel Saagpakk (kontrabass)
17.15 – 17.45 Mikk Langeproon (akordion)
18.00 – 18.30 Tiit Kalluste trio: Tiit Kalluste (akordion), Taavo Remmel (kontrabass), Kaspar Kalluste (trummid)
18.45 – 19.15 Henri Zibo (akordion)
Вся идея мероприятия была навеяна празднованием Всемирного дня фортепиано, который прошел в центре Солярис в конце марта 2024. Также мы хотим отдать дань уважения нашему инструменту и вместе с публикой праздничным концертом отметить дату!