В центре Solaris пройдет праздник, посвященный международному Дню аккордеона

6 мая 1829 года Кирилл Демьян, мастер органа и фортепиано армянского происхождения, вместе со своими двумя сыновьями Карлом и Гвидо подал патент на новый созданный инструмент-аккордеон в Вене, Австрия. Этот исторический день отмечает начало рождения аккордеона и уже в этом году отмечается уже достойный 195-й день рождения аккордеона!