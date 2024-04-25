Известный дизайнер Симон Порт Жакмюс и его муж стали родителями близнецов

Пара опубликовала трогательную фотографию ручек младенцев в Instagram, написав: „Добро пожаловать на землю, наша любовь. Мы очень вас любим. Вы осуществили нашу мечту, папа Марко и папа Симон“.

Малышей назвали Мия и Сан, они родились 20 апреля. Для Жакмюса и Маэстри это первые дети. Они поженились в 2022 году на юге Франции. Рождение близнецов стало для пары настоящим чудом и желанным счастьем.