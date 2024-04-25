Женский оргазм в разном возрасте: как он меняется
Оргазмичность женщины меняется с возрастом, и это доказывают научные исследования. Аушер-гинеколог рассказал об особенностях оргазма в разные периоды жизни женщины.
Почему он может быть разным в разные периоды жизни
Когда вы занимаетесь сексом в институте/училище и т. д., вы практически на 100 процентов сосредоточены на своем объекте обожания, говорит наш эксперт. Но сохранять такую сосредоточенность сложнее в среднем возрасте, когда у вас есть дополнительные отвлекающие факторы, такие как работа, семья и дети. Мозг играет решающую роль на пути к оргазму. Чтобы достичь кульминации, активируется несколько областей мозга. Врач: „Когда пациенты жалуются, что они не испытывают оргазм так сильно, как раньше, значит мозг „занят“/озабочен какими либо проблемами“. На восприятие оргазма и его качество может влиять и окружающая среда.
Привыкание друг к другу
Когда мы впервые встречаем друг друга, мы не можете оторваться от партнера. Все наши эмоции подогреваются и оргазм в том числе. Но чем дольше мы находимся вместе, тем меньше обнимаемся и целуемся ежедневно. И это плохая новость для наших оргазмов (изменяется интенсивность половой жизни (их количество) и минимум в 2—4 раза чаще возникают проблемы с достижением оргазма.
Гормональный дисбаланс
На фоне гормонального дисбаланса, который появляется у женщин с возрастом, начинает проявляться климактерий. Врач: „Это нередко напрямую влияет на интимную жизнь женщины: снижается либидо — половое влечение; появляется сухость слизистых оболочек половых органов. Такие изменения происходят из-за уменьшения уровня эстрогенов. Заниженное количество гормонов на протяжении длительного времени приводит к тому, что стенки влагалища становятся более тонкими, а смазки, вырабатывается слишком мало“. Как считает врач, если ничего не предпринимать, то во время полового акта происходит сильное трение, вызывающие болевые ощущения. Во время такого секса оргазма не бывает.
С годами уходит тревога
Врач: „Когда материнские заботы отступают на второй план, а на смену юношеским тревогам и комплексам приходят опыт и уверенность, женщины становятся более открытыми, раскрепощенными и привлекательными“.
Наш эксперт уверен, что женщины в 30 и 40 лет нередко сексуально активнее, чем в 20. Гинеколог: „Сорокалетние к тому же испытывают более мощное наслаждение, и у них больше шансов получить множественный оргазм. Зрелость дарит прекрасные возможности для расцвета сексуального наслаждения“.
Перестройка организма после 35 лет
После 35 лет в организме женщины начинает снижаться запас ооцитов в яичниках, фертильность постепенно снижается, однако женщина может этого не замечать, так как примерно до 45 лет этот процесс проходит бессимптомно.
Сексуальная активность важна для более ярких оргазмов
„Продолжительные перерывы в интимной жизни до климактерия ускоряют его наступление. Яичники начинают вырабатывать меньше половых гормонов, а это ведет к полному прекращению их гормональной функции“, — поясняет специалист. На фоне сниженного уровня гормонов либидо понижается. Повысить сексуальное влечение женщине будет непросто. Регулярный секс замедляет процесс старения организма и препятствует развитию депрессии. Гинеколог: „Конечно, сила полового влечения, возбудимость, чувствительность у всех разная. Но физиологические особенности не так влияют на нашу способность получать удовольствие, как наш сексуальный опыт и настрой. Независимо от того, сколько нам лет, наслаждение может быть заблокировано запретами и негативными мыслями о себе“. У женщин, открытых удовольствию, настроенных оптимистично, как правило, с возрастом степень и частота наслаждения растет. Они легче адаптируются к переменам — социальным, эмоциональным и физическим.