Женский оргазм в разном возрасте: как он меняется

Почему он может быть разным в разные периоды жизни

Когда вы занимаетесь сексом в институте/училище и т. д., вы практически на 100 процентов сосредоточены на своем объекте обожания, говорит наш эксперт. Но сохранять такую сосредоточенность сложнее в среднем возрасте, когда у вас есть дополнительные отвлекающие факторы, такие как работа, семья и дети. Мозг играет решающую роль на пути к оргазму. Чтобы достичь кульминации, активируется несколько областей мозга. Врач: „Когда пациенты жалуются, что они не испытывают оргазм так сильно, как раньше, значит мозг „занят“/озабочен какими либо проблемами“. На восприятие оргазма и его качество может влиять и окружающая среда.

Привыкание друг к другу

Когда мы впервые встречаем друг друга, мы не можете оторваться от партнера. Все наши эмоции подогреваются и оргазм в том числе. Но чем дольше мы находимся вместе, тем меньше обнимаемся и целуемся ежедневно. И это плохая новость для наших оргазмов (изменяется интенсивность половой жизни (их количество) и минимум в 2—4 раза чаще возникают проблемы с достижением оргазма.

Гормональный дисбаланс

На фоне гормонального дисбаланса, который появляется у женщин с возрастом, начинает проявляться климактерий. Врач: „Это нередко напрямую влияет на интимную жизнь женщины: снижается либидо — половое влечение; появляется сухость слизистых оболочек половых органов. Такие изменения происходят из-за уменьшения уровня эстрогенов. Заниженное количество гормонов на протяжении длительного времени приводит к тому, что стенки влагалища становятся более тонкими, а смазки, вырабатывается слишком мало“. Как считает врач, если ничего не предпринимать, то во время полового акта происходит сильное трение, вызывающие болевые ощущения. Во время такого секса оргазма не бывает.

С годами уходит тревога

Врач: „Когда материнские заботы отступают на второй план, а на смену юношеским тревогам и комплексам приходят опыт и уверенность, женщины становятся более открытыми, раскрепощенными и привлекательными“.