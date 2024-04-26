Блиновскую суд решил оставить под арестом еще на три месяца

Блиновская находится в следственном изоляторе с января текущего года. Ее адвокат настаивала на том, что матери необходимо быть дома, чтобы заботиться о своих несовершеннолетних детях. Одному из них всего четыре года, и отсутствие матери может негативно сказаться на детской психике, считает правозащитник.

Елена Блиновская не смогла держать эмоций, когда заговорила о детях, напомнив заседателям, что она является многодетной мамой. Вначале звезда марафонов тихо плакала, а потом перешла на откровенные рыдания.

Она с трудом закончила свою речь и попросила судью изменить ей меру пресечения на более мягкую.

„Я мать четверых детей. Дочери 4 года. Сегодня они лишены общения не только с мамой, но и с отцом. Он подписал контракт с Минобороны на один год“, — давила на жалость марафонщица.

Блиновская подчеркнула, что она впервые столкнулась с такой ситуацией и не знает, как объяснить детям, почему она не может быть рядом с ними.

Следствие разрешило снять арест с имущества блогера, теперь она сможет погасить большую часть долга перед налоговой, который в настоящее время составляет более 1,3 млрд рублей. Однако наследников она увидит еще не скоро, сообщает Starhit.ru.