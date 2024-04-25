Известная эстонская певица за четыре года похоронила пятерых близких людей: „Жизнь преподнесла мне немало серьезных испытаний“

За последние четыре года Туули Ранд похоронила пятерых близких - отца, деда, двух бабушек и близкую классную руководительницу. „Жизнь действительно преподнесла мне немало серьезных испытаний. В то же время я считаю, что необходимо говорить об этих вещах. Раньше болезненные темы как-то замалчивались. Иначе не станет легче, мы не учимся и не растем. То же самое относится и к горю. Важно, чтобы люди, которые горюют, не чувствовали себя одинокими“, - сказала она в интервью программе „Õhtu“.