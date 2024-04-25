Шоубиз
25.04.2024, 17:00

Известная эстонская певица за четыре года похоронила пятерых близких людей: „Жизнь преподнесла мне немало серьезных испытаний“

 
Туули Ранд
Туули Ранд
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Эстонская певица Туули Ранд в передаче „Õhtu“ раскрыла причину, почему она на какое-то время перестала заниматься музыкой и поведала о трагедиях в личной жизни.

За последние четыре года Туули Ранд похоронила пятерых близких - отца, деда, двух бабушек и близкую классную руководительницу. „Жизнь действительно преподнесла мне немало серьезных испытаний. В то же время я считаю, что необходимо говорить об этих вещах. Раньше болезненные темы как-то замалчивались. Иначе не станет легче, мы не учимся и не растем. То же самое относится и к горю. Важно, чтобы люди, которые горюют, не чувствовали себя одинокими“, - сказала она в интервью программе „Õhtu“.

Туули признается, что в своем кругу общения она была одной из первых, кому пришлось хоронить близкого человека, и она чувствовала себя одинокой. „Я оказалась в ситуации, когда никто меня не понимал. Ведь никто не проходил через то же самое“. По словам Туули, она ушла глубоко в себя и задавалась вопросом, в чем смысл жизни: „В чем смысл, если мы все равно умрем?“

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