Шоубиз
25.04.2024, 18:00

ДО и ПОСЛЕ | Переборщил с пластикой? Голливудский красавчик Райан Гослинг ошеломил изменившейся внешностью

 
Ryan Gosling 2023. aasta suvel filmi "Barbie" esilinastusel.
Ryan Gosling 2023. aasta suvel filmi "Barbie" esilinastusel.
ФОТО: Rich Gold / AlamyRich Gold / Alamy Stock Photo | Alamy Stock Photo

Райан Гослинг ввел поклонников в замешательство во время своего нового выхода в свет. Многие решили, что он сделал пластическую операцию, пишет Peopletalk.

Звезда фильма „Барби“ появился на премьере новой киноленты „Каскадеры“. Внимательные зрители тут же заподозрили, что Райан увлекся филлерами. Его щеки показались фанатам подозрительно пухлыми.

„Когда он улыбается, щеки смотрятся подозрительно… Он их накачал?“, „Ему нужно убрать это как можно скорее“, „Райан Гослинг, пожалуйста, избавься от филлеров!“, — цитирует фолловеров Associated Press.

Некоторые поклонники встали на защиту любимца и заявили, что это просто неудачная ретушь фото. По их словам, вживую Гослинг смотрелся совершенно по-другому.

Ryan Gosling tänavusel Oscarite gala punasel vaibal.

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