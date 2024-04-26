Мафиози из Австралии: что известно о семье жены Канье Уэста Бьянки Цензори — опасной и баснословно богатой

Вскоре после того, как стало официально известно о романе Бьянки с Канье, многие начали обвинять девушку в жажде наживы. СМИ писали, что в артисте ее в первую очередь привлекли деньги, хотя на самом деле Цензори никогда в них не нуждалась. Она выросла в городе Мельбурн в Австралии, и ее фамилия всегда была на слуху. Все мужчины в семье Бьянки Цензори связаны с местной мафией и обладают огромным влиянием.

Несмотря на то, что из-за откровенных образов Бьянке все время приходится сталкиваться с критикой, она своей жизнью вполне довольна. Ругают в Сети и Канье: в основном за то, что превратил супругу в „бездушную куклу для переодеваний“. Достается рэперу и от феминисток — за то, что держит Цензори под строгим контролем и ограничивает ее право выбора, и от представителей органов власти, поскольку аутфиты девушки в некоторых странах нарушают не только установленные в обществе нормы морали, но и даже закон. Однако, по слухам, больше всего страсть Бьянки к оголению, вызванную, как все уверены, влиянием музыканта, осуждают ее родные. И тут Канье стоило бы напрячься, ведь люди в семействе Цензори очень и очень непростые.

Бра с невероятными декольте, прозрачные платья, боди с эффектными разрезами и бесчисленное количество колготок, которые Цензори рекомендует носить как самостоятельный предмет гардероба, а не под джинсами (она просто никогда не бывала в Москве в феврале!) — это только краткий обзор шкафа модной дивы. Сейчас по количеству упоминаний в медиа Бьянка Цензори с легкостью обходит любую из бывших своего возлюбленного, а в этом списке, между прочим, значатся не менее эпатажная Джулия Фокс и владеющая миллиардами долларов Ким Кардашьян .

Такой популярности, которая за последние два года обрушилась на супругу Канье Уэст а Бьянку Цензори, позавидует любой инфлюенсер. Если другим девушкам, зарабатывающим деньги в сфере фэшн, приходится каждый день создавать контент для соцсетей, устраивать стритстайл-фотосессии и пробираться на Недели моды, то Бьянке достаточно просто выходить на улицу со своим мужем. Но не в трениках и свитерах, естественно, а в нарядах, которые не оставляют никакого простора для воображения.

Отец Бьянки — Лео — пять лет отсидел в тюрьме за хранение запрещенных веществ, оружия и боеприпасов, а ее дядя „Аль Капоне из Мельбурна“ был приговорен к казни за убийство официанта. Впрочем, приговор так и не был приведен в действие. Смертную казнь в стране вскоре отменили, приговор заменили пожизненным сроком, а затем „Аль Капоне из Мельбурна“ и вовсе вышел по УДО. Еще один дядя супруги Канье Уэста Эдмондо был связан с бизнесом по производству игровых автоматов в Перте и Мельбурне и осужден за кражи, угрозы и нападение на полицию.

Конечно, братья Цензори никогда не стремились к тому, чтобы эта информация стала достоянием общественности. Ее выдала бывшая супруга Лео — Фэй Глэскотт. В 1991 году в интервью газетет Herald Sun она рассказала, что ее экс-муж был частью картеля, контролировавшего большую часть индустрии азартных игр в Австралии. Она призналась, что в их гараже стояло несколько автомобилей, забитых деньгами, а еще она постоянно натыкалась на пачки купюр, спрятанные по всему дому и закопанные где-то в саду. Своего мужа Фэй называла не иначе, как „преступником“.

Бьянка Цензори родилась в Австралии 5 января 1995 года. Еще в юности она полюбила шумные вечеринки, однако ее семья позаботилась, чтобы она не только пропадала на тусовках, но и получила хорошее образование. Бьянка окончила местную протестантскую школу, а затем Мельбурнский университет, где получила степень бакалавра архитектуры. Именно благодаря работе девушка и познакомилась с Канье Уэстом, когда устроилась работать в его компанию. До этого Цензори четыре года владела собственным ювелирным брендом, работала консультантом по дизайну и трудилась в архитектурном бюро. Как утверждает друг эпатажной знаменитости, еще три года назад Бьянка говорила, что хочет продолжить учебу, но встретив Канье забыла о мечте стать магистром, что тоже сильно расстроило ее родных.

Однако назвать семью Бьянке Цензори пуританской нельзя. Обе сестры супруги Канье Уэста тоже любят весьма откровенные наряды, но все же не расхаживают по улицам крупных городов в таком виде, что всем вокруг хочется стыдливо закрыть глаза. Одна из девушек, Анжелина, работает моделью, другая, Алисия, трудится медсестрой и воспитывает ребенка. Кстати, она единственная, кто сейчас открыто поддерживает Бьянку. Алисия признается, что была рада, когда узнала о ее романе с Канье Уэстом, поскольку Бьянка описывала музыканта как хорошего человека.

Мать Бьянки Александра относится к браку дочери снисходительно. В свое время ее тоже отговаривали от замужества с Лео Цензори, но она слушала только свое сердце. А вот отец фэшн-дивы все никак не дождется возможности серьезно поговорить с зятем.

„Он хочет спросить Канье, что бы он сделал, если бы его дочерей Норт или Чикаго увидели на публике голыми, и почему он выставляет жену на публику как ’’обнаженную трофейную пони’’“, — сообщают инсайдеры.

Обижаются на Бьянку Цензори и дальние родственники, которых она перестала навещать во время визитов в Европу. Впрочем, решиться на какие-то конкретные действия ни друзья, ни родные девушки пока никак не могут, поскольку считают, что такое грубое вторжение в личную жизнь она расценит как предательство.