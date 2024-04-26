Таллинн окутает кофейный аромат: Фестиваль кофе пройдет уже на этих выходных

Здесь будут и кофейные эксперты, и обычные любители кофе – отличная компания, чтобы, вдыхая возбуждающий кофейный аромат, продегустировать и оценить все то, что предлагает мир кофе: разные сорта, степени обжарки, способы и техники приготовления. Tallinn Coffee Festival – это возможность познакомиться с новинками и приятно провести время в обществе друзей и родных. На фестивале выяснится также, кто у нас самые умелые бариста.

Очарование Tallinn Coffee Festival в том, что этот фестиваль не только о кофе. В рамках мероприятия каждый посетитель найдет себе напиток по душе – будь то превосходный бодрящий кофе, согревающий чай или любимое детьми какао. Помимо приятных напитков вы сможете полакомиться высококачественным шоколадом и тающими во рту изысканными эклерами. Укрепить ваши мышцы предложит „Космическая уличная еда“, в меню которой вы найдете закрытые бургеры с начинкой из разных видов мяса. Особое настроение создадут оригинальный дизайн Котла культуры и приятный шум вокруг.

Главный гость фестивальной программы – Клаус Томсен из Копенгагена, основатель Coffee Collective, одной из лучших в Европе обжарочных мастерских спешелти кофе. В фестивале принимают участие знаменитые обжарщики кофе и крупнейшие поставщики как из Эстонии, так и из-за рубежа. Среди неизвестных нам доселе обжарщиков достойна внимания финская обжарочная компания Good Life Coffee Roasters, недавно получившая титул лучшей обжарочной Северных стран 2024 года. На фестиваль приедут обжарочные Kalve Coffee Roasters (Латвия), Sacred Mill Coffee Roasters (Польша), Ally Coffee (Швейцария). Посольства Турции и Бразилии познакомят посетителей с кофейной культурой своих стран.

Фестиваль кофе – мероприятие для всей семьи. И субботу, и в воскресенье открыта детская зона.