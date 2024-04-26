Галкин в третий раз обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов(18)
Летом 2023 года шоумен Максим Галкин пытался оспорить свой статус иностранного агента, который он получил осенью 2022-го. Представители артиста обратились в Замоскворецкий суд Москвы и потребовали исключить актера и телеведущего из реестра. Впрочем, удача тогда была явно не на стороне супруга певицы Аллы Пугачевой — ему отказали.
В марте 2024 года Максим Галкин решил снова обратиться в государственные органы. Однако в инстанции и на этот раз не удовлетворили запрос популярного комика.
25 апреля Максим Галкин решил испытать судьбу в третий раз. На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы появилась жалоба юмориста на ранние отказы исключить его из реестра иностранных агентов.
«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М. А», — говорится в источнике.
Дата рассмотрения жалобы Максима Галкина на данный момент неизвестна.