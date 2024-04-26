Галкин в третий раз обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Летом 2023 года шоумен Максим Галкин пытался оспорить свой статус иностранного агента, который он получил осенью 2022-го. Представители артиста обратились в Замоскворецкий суд Москвы и потребовали исключить актера и телеведущего из реестра. Впрочем, удача тогда была явно не на стороне супруга певицы Аллы Пугачевой — ему отказали.