„Лучший день моей жизни“: Сальма Хайек показала свадебные фото с миллиардером, вызвав насмешки блогеров

57-летняя звезда фильма „От заката до рассвета“ счастлива в браке с Франсуа-Анри Пино. Сальма сыграла свадьбу с возлюбленным 14 февраля 2009-го, в Париже, спустя два года после появления на свет их общей дочери Валентины. Сегодня Хайек опубликовала редкие фотографии из семейного архива. На них запечатлены моменты свадебной церемонии, которая прошла в Венеции.

Для торжества Сальма выбрала платье Balenciaga от Николаса Гескьера, сшитое на заказ. Наряд обошелся в 434 тысячи долларов. Платье цвета слоновой кости представляло собой пышную юбку с тщательно проработанным декольте на глубоком лифе с V-образным вырезом. Юбка была на А-образной подкладке, которая идеально облегала тело актрисы.

Сальма дополнила свой look длинной сетчатой вуалью, убранной в высокий пучок, и высокими каблуками. Она решила не надевать диадему, поскольку та не сочеталась со всем остальным. Звезда примерила длинные серьги с бриллиантами. В этом образе Сальма появилась перед 150 гостями, членами семьи и друзьями в оперном театре Ла Фениче 18 века. Торжество длилось два дня. До этого состоялся ужин в стиле маскарада в Пунта-делла-Догана 17 века, старой таможне Канал-Сити.

Сальма с теплом говорит об этом дне. «Нет слов, чтобы описать, какое это счастье - найти свою вторую половинку. Для всех вас, кто нашел, никогда не принимайте это как должное, Для всех вас, кто этого не сделал, никогда не сдавайтесь. Спасибо одному из лучших дней в моей жизни», — отметила Хайек.

Поклонники актрисы порадовались за нее. Однако некоторые предположили, что Франсуа-Анри, оставивший ради Сальмы супермодель Линду Евангелисту, привлек ее вовсе не светлыми чувствами.

«Как он смотрит на тебя, а ты на него», «Она неправильно написала "миллиардер"», «Вот бы у меня были его деньги», «Эти отношения – контракт», «Не думаю, что этой женщине очень нужны мужские деньги, честно», «Самая красивая и никогда не стареющая», «Сальма, ты потрясающая», «С годовщиной!», «А что бы сказала Линда?», «Много миллиардеров в мире, и она выбрала его. Какой счастливый человек», — высказались фолловеры.