Суд США отменил приговор Харви Вайнштейну, обвиненному в изнасиловании

Как известно, одного из самых влиятельных лиц в киноиндустрии осудили по обвинению в сексуальном насилии над женщинами. Как пишет The New York Times, согласно новому решению суда, приговор в 2020 году был не справедливым. Именно поэтому его дело решили рассмотреть снова. Судьи решили, что прокуроры привлекли к делу показания женщин, которые не были причастны к процессу.

Суд пришел к выводу, что Вайнштейн получил наказание незаконно, то есть приговор был вынесен на основе его предыдущих поступков, а не тех, о которых шла речь в деле.

„Суд первой инстанции допустил ошибку, признав показания лиц, которые не являются истцами по основным преступлениям, обвинением“, - говорится в судебном заключении.

Стоит заметить, что такое решение не позволяет Харви выйти из тюрьмы. Причиной этому является то, что в 2022 году он получил наказание в виде 16 лет за решеткой за изнасилование женщины в отеле Беверли-Хиллз. До судебного процесса, согласно которому его признали невиновным, продюсер находился в тюрьме на севере штата Нью-Йорк. Однако сейчас его отправят в Калифорнию.

Детали дела Харви Вайнштейна

Знаменитый лентами „Влюбленный Шекспир“, „Король говорит“ и „Артист“ Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах. В 2017 году более 80 женщин выдвинули свои обвинения голливудскому магнату. Среди них были актрисы Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и Ума Турман.

Тогда звезды заявили, что продюсер делал им неприличные предложения, обещая поспособствовать их карьере. Пострадавшие обвиняли продюсера в домогательствах в гостиничных номерах под предлогом кастинга. Эти истории положили начало женскому движению против сексуального насилия „MeToo“.

На суде в 2020 году Харви предъявили два обвинения в сексуальном насилии. В основном они основывались на утверждениях двух женщин: Мириам Хейли, которая заявила, что продюсер принуждал ее к интимной близости в 2006 году, а также Джессики Манн, которая сообщила об изнасиловании в 2013 году.

Через год после вынесения судебного приговора Вайнштейн подал апелляцию по делу об изнасиловании.