ФОТО | Похожа на Каю Каллас? Житель Выру подарил премьер-министру шарж собственного авторства

Одним из первых в Выруский дом культуры на встречу с Кайей Каллас пришел местный художник шаржев Кристьян Луме. В зале были два сотрудника полиции в штатском, которым он показал свои шаржи и пояснил, что хочет презентовать их премьер-министру. Полицейский рассматривает забавные портреты и кивает, тем самым давая художнику разрешение.

„Мне очень нравится рисовать шаржи на людей. Кая Каллас - интересный персонаж, и я решил подарить ей шаржи“, - пояснил молодой человек газете Maaleht.

На то, чтобы нарисовать четыре комичных портрета Каи Каллас, у художника ушло чуть больше часа. Два из них он оставил себе на память, а два подарил Кае Каллас. „Ее было сравнительно легко набросать на бумаге. Некоторых людей - очень сложно!“ рассказал художник.

Когда эмоциональная встреча с премьер-министром подошла к концу, Луме достал свои шаржи из папки и вручил премьер-министру. В ответ же он получил теплое рукопожатие.