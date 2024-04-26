В Британии готовят план похорон короля Карла III. Кто же займет престол?

Принц Чарльз дольше всех носил титул принца Уэльского, в течение 64 лет и 44 дней. Он был удостоен этого титула в возрасте 9 лет, после восхождения его матери на престол. Практическое вступление принца в должность состоялось в Уэльсе в сентябре 1969 года, когда ему было 20 лет.

Менайский мост – это подвесной мост в Уэльсе. Он пересекает пролив Менай между островом Англси и основной территорией Уэльса. Название выбрано из-за длительной тесной связи короля с Уэльсом.

Для короля Карла III тоже есть продуманный план на случай смерти, его кодовое название – операция „Менайский мост“. План включает подробности информирования публики о кончине монарха, программу действий на ближайшие 10 дней после смерти, все перемещения гроба по стране и распорядок государственных похорон и официального траура.

Король Карл III (известный до коронации как принц Чарльз) взошел на трон 8 сентября 2022 года после смерти своей матери королевы Елизаветы. Траурные мероприятия прошли без сучка и задоринки, включая перемещение гроба с ее телом из Шотландии в Лондон, прощание с покойной и грандиозные государственные похороны, которые состоялись 19 сентября. Организация такого крупного мероприятия стала успешной благодаря планированию буквального каждого момента после смерти королевы. План носил кодовое название „Лондонский мост“.

При разработке нового плана для Карла III будут учтены уроки похорон его матери, королевы Елизаветы II, а также другие нюансы, связанные с наследованием престола. В частности, берется в расчет тот факт, что супруга будущего короля Уильяма, Кейт, тоже страдает онкозаболеванием, как и сам Карл. Об этом сообщает 26 апреля британское издание Express.

Новости из Великобритании: здесь начали пересмотр планов похорон короля Карла III. Сообщение, которое в других странах показалось драматическим в связи с онкологическим диагнозом монарха, у самих британцев особого удивления не вызвало. Здесь все знают, что при правлении любого, даже самого здорового короля (или королевы) существует четкий план действий на случай его смерти.

Чарльз некоторое время изучал валлийский язык в Университетском колледже Уэльса и иногда вставляет в свою речь фразы на этом языке, когда произносит речи в этом регионе королевства.

Будучи принцем Уэльским, Чарльз посещал Уэльс каждым летом, часто оставаясь там на 7 дней для участия в фестивале Валлийская неделя, приуроченному к дню покровителя этой земли Св. Давида.

Зачем нужно составлять заранее план похорон еще правящего короля?

Главная причина – обеспечение гладкого перехода власти от покойного короля к наследнику престола, в данном случае - от Карла III к принцу Уэльскому Уильяму.

Офицер охраны августейших персон Саймон Морган объяснил, что подготовка к похоронам Карла началась вскоре после смерти его матери. В своем интервью изданию Today в 2022 году он сообщил: „Король указал в своем согласии на занятие трона, что будет исполнять эти обязанности в течение всей оставшейся жизни. Ему 73 года, это следует иметь в виду, и мы уже начали вместе с полицией составлять планы на будущее“.

Как мир узнает о смерти Карла III?

Процедура оповещения широкой публики будет примерно такой же, как и после смерти королевы Елизаветы. Страны Британского Содружества и правительства стран, где король был главой государства, будут проинформированы до сообщения в СМИ. После этого информация о смерти короля прозвучит в прямой трансляции по новостям ВВС, а позже будет продублирована в других СМИ.

Именно так прозвучало извещение о смерти королевы Елизаветы в экстренных новостях ВВС в 18:30 8 сентября 2022 года, его зачитал диктор Хав Эдвард. Информационный листок о кончине короля будет прикреплен к воротам Букингемского дворца.

Как будет проходить операция „Менайский мост“?

Полные подробности еще не попали в руки журналистов, но примерный план операции таков.