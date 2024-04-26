ФОТО | Настоящее произведение абстрактного искусства! Сцена „Евровидения-2024“ в Мальмё готова

В общей сложности на проектирование и строительство сцены ушло около шести месяцев.

Крестообразная сцена расположена в центре зрительного зала, а над ней подвешены пять светодиодных кубов.

Первые репетиции конкурса начнутся в субботу, 27 апреля.

Полуфиналы „Евровидения“ состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая. Представители Эстонии на „Евровидении“ - объединившие свои усилия ансамбль 5miinust и ну-фолк-дуэт Puuluup - выступят во втором полуфинале.