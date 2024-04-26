26.04.2024, 13:41
ФОТО | Настоящее произведение абстрактного искусства! Сцена „Евровидения-2024“ в Мальмё готова(1)
ФОТО: | Eurovision
В Мальмё завершена работа над сценой для песенного конкурса „Евровидение-2024“, и шведская телекомпания SVT опубликовала первые фотографии, передает rus.err.ee.
В общей сложности на проектирование и строительство сцены ушло около шести месяцев.
Крестообразная сцена расположена в центре зрительного зала, а над ней подвешены пять светодиодных кубов.
Первые репетиции конкурса начнутся в субботу, 27 апреля.
Полуфиналы „Евровидения“ состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая. Представители Эстонии на „Евровидении“ - объединившие свои усилия ансамбль 5miinust и ну-фолк-дуэт Puuluup - выступят во втором полуфинале.