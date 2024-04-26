ФОТО | Какая страстная пара! Элина Нечаева опубликовала чувственные кадры с новым возлюбленным(6)
Оперная певица и звезда „Евровидения“ Элина Нечаева поделилась в социальных сетях особенно страстными и чувственными фотографиями со своим новым возлюбленным.
„Когда встречаются искусство, чувства и работа – получается настоящее волшебство“, - подписала Нечаева опубликованные в Instagram фото, где она позирует со своим любимым мужчиной, венгром Ахмедом Муссой.
О своих новых отношениях Элина Нечаева сообщила 14 февраля. В день всех влюбленных она порадовала подписчиков фотографией, на которой она позирует вместе с мужчиной, которого она держит за руку.
Новый возлюбленный певицы - Ахмедом Мусcой, который работает художественным руководителем и танцором. Нечаева добавила, что они нашли друг друга через работу. Судя по всему, Ахмед живет в Венгрии, поскольку танцевальные выступления, отмеченные в его социальных сетях, проходят именно там.