Шоубиз
26.04.2024, 15:00

ФОТО | Какая страстная пара! Элина Нечаева опубликовала чувственные кадры с новым возлюбленным

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Elina Nechayeva
Elina Nechayeva
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Оперная певица и звезда „Евровидения“ Элина Нечаева поделилась в социальных сетях особенно страстными и чувственными фотографиями со своим новым возлюбленным.

„Когда встречаются искусство, чувства и работа – получается настоящее волшебство“, - подписала Нечаева опубликованные в Instagram фото, где она позирует со своим любимым мужчиной, венгром Ахмедом Муссой.

О своих новых отношениях Элина Нечаева сообщила 14 февраля. В день всех влюбленных она порадовала подписчиков фотографией, на которой она позирует вместе с мужчиной, которого она держит за руку.

Новый возлюбленный певицы - Ахмедом Мусcой, который работает художественным руководителем и танцором. Нечаева добавила, что они нашли друг друга через работу. Судя по всему, Ахмед живет в Венгрии, поскольку танцевальные выступления, отмеченные в его социальных сетях, проходят именно там.

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