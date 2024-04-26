ФОТО | Звезды собрались на премьеру реалити-шоу Кристины Пяртельпоэг, где они с подругой ремонтируют квартиру в Мустамяэ
На сайте Kroonika стартовало новое реалити-шоу „Сделаем вместе“, в котором звезды соцсетей Критсина Пяртельпоэг и Марьен Высуялг реновируют находящуюся в плачевном состоянии квартиру в Мустамяэ. В честь этого в Coca-Cola Plaza состоялась премьера, которую посетили многие эстонские звезды.
В новом реалити-шоу девушкам предстоит ремонт квартиры в панельном доме на Сютисте теэ. Благодаря усилиям гламурных девиц „убитая“ квартира должна приобрести новый свежий вид, но сначала Пяртельпоэг и Высуялг придется справиться с множеством препятствий. Уже в первой серии им пришлось столкнуться со страшным кошмаром многих владельцев квартир.
В честь запуска нового реалити в Coca-Cola Plaza собрались многие эстонские звезды, в том числе Ану Саагим и Артем Савицкий, чтобы вместе посмотреть первый выпуск. За этим последовало гламурное афтепати в ресторане Tai Boh.
Первую серию реалити-шоу можно посмотреть здесь.