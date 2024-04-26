ФОТО | Звезды собрались на премьеру реалити-шоу Кристины Пяртельпоэг, где они с подругой ремонтируют квартиру в Мустамяэ

В новом реалити-шоу девушкам предстоит ремонт квартиры в панельном доме на Сютисте теэ. Благодаря усилиям гламурных девиц „убитая“ квартира должна приобрести новый свежий вид, но сначала Пяртельпоэг и Высуялг придется справиться с множеством препятствий. Уже в первой серии им пришлось столкнуться со страшным кошмаром многих владельцев квартир.