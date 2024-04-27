Немецкий рэп слушали? Пять артистов, о которых стоит знать

Другой пример - история с рэпером Феликсом Блуме (Felix Blume), выступающим под псевдонимом Kollegah. В 2018 году он вместе с Фаридом Бангом (Farid Bang) получал престижную музыкальную премию Echo. Грянул скандал: в одном из треков их альбома обнаружили строчку: "Я стройнее, чем заключенный Освенцима". Рэперов обвинили в антисемитизме. Другие музыканты стали премию возвращать, потом ее вообще закрыли. Блуме и Банг позже извинились, объяснив, что плохо знали историю Холокоста. Их карьера не прервалась. Но обвинения в антисемитизме звучали и в адрес других рэперов.

За три десятилетия активного развития рэп-культуры стали ясны и системные проблемы, вылетающие на медийную поверхность скандалами и конфликтами. Например, это мизогиния или женоненавистнические высказывания в рэп-текстах или в интервью известных исполнителей. Нельзя сказать, что это неотделимая часть всей рэп-культуры, но культ мачизма и то, что называют "токсичной маскулинностью", увы, в немецком рэпе не редкость.

Рэп по-немецки звучит по радио в такси, из палатки с дёнер-кебабом, в берлинской подземке, в городском парке и, конечно, с концертных площадок. Важная особенность рэп-сообщества - оно объединяет и дает голос молодежи с миграционными корнями. Многие из значимых авторов немецкого рэпа либо сами приехали в страну в раннем возрасте, либо это дети родителей-мигрантов из самых разных стран.

Нет сомнений - начать надо с него. Владислав Баловацкий (Wladislaw Balowazki) родился в Сибири в 1994 году, до семи лет жил в Украине, после чего переехал в Германию, сохранив украинское гражданство. Был трудным подростком, не раз оказывался в полиции, но криминальной карьере предпочел музыкальную: читать рэп начал с детства. Отличительная особенность: в немецкие тексты часто вставляет фразы по-русски. Слово "Bra" в его никнейме - сокращение от "братан". Его рекорд - 22 сингла на верхних позициях немецких хит-парадов, в этом рэпер далеко обходит всех конкурентов. Изначальную популярность снискал жесткими треками в стиле гангста-рэп, но истинно народную любовь обрел благодаря лирическим композициям, например, таким, как "One Night Stand" (132 млн просмотров в YouTube).

Bushido

Родившийся в 1978 году Анис Мохаммед Ферчичи (Anis Mohamed Ferchichi) - одна из самых противоречивых, в то же время типичных фигур в жанре. Мама - немка, отец из Туниса, в юности - уличный криминал, потом - слава рэпера. Альбомы Бушидо (в переводе с японского - "путь самурая") десять раз занимали первое место в чартах - по этому показателю он обходит всех прочих немецких рэперов. Но кроме хит-парадов он - рекордсмен и по скандалам. Гангста-рэпера обвиняли в гомофобии, пропаганде насилия и связях с оргпреступностью. С 2018 года он сам был под охраной полиции, а с недавних пор живет за пределами ФРГ. В феврале 2024-го закончился четырехлетний процесс, в котором Бушидо выступил против лидера семейного преступного клана в Берлине и своего бывшего менеджера Арафата Абу-Шакера, обвинив его в вымогательстве крупных сумм от музыкальной прибыли. Но суд ему выиграть полностью не удалось. В последние годы олдскульная звезда Бушидо, кажется, клонилась к закату, но в марте он выпустил новый альбом "König für immer" ("Король навсегда"), вот трек оттуда под названием "Темный рыцарь".

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