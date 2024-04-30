Шварценеггер признался, что пытался помешать карьере Сталлоне

По словам звезды „Терминатора“, он пытался организовать провал карьеры Сталлоне в 1992 году, убедив продюсеров взять его на главную роль в семейной комедии „Стой! Или моя мама будет стрелять“. Звезда „Терминатора“ рассчитывал, что картина провалится в прокате, пишет Gazeta.ru.

„Я был на седьмом небе от счастья. Я чувствовал, что единственный способ догнать его — это если он споткнется. Ведь все всегда думают, что актер хорош настолько, насколько хорош его последний фильм“, — рассказал Шварценеггер.

Роль Сталлоне в комедии критики назвали „глупой и абсолютно несмешной“, но она собрала $72 млн в мировом прокате.

Сейчас актеры смеются над своим соперничеством и признают, что время боевиков в их стиле ушло.

„Мы дали жизнь тому, чего, я думаю, больше не существует, по крайней мере, не существует в том виде, в котором было раньше — историям о человеке против всего мира. Теперь это скорее команда против всего мира“, — говорит Сталлоне.