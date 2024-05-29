Раскрыта техника для долгого секса и яркого оргазма

Рекомендацию, как задержать оргазм, публикует Men’s Health. Эта техника под названием „сжатие“ помогает избавиться от крови в пенисе и уменьшить возбуждение.

Сексотерапевт Эмили Морс также рекомендовала использовать прием „окантовка“ для длинного полового акта. Она рекомендует прекратить стимуляцию гениталий перед оргазмом, пока возбуждение не уменьшится. Эта техника поможет контролировать оргазмы и усилить их интенсивность, считает сексолог.

Сексолог Джастин Лемиллер призвал экспериментировать с мастурбацией, чтобы увеличить удовольствие. Он предложил добавить круговые движения и использовать другую руку, а также пробовать новые положения. Лемиллер подчеркнул, что важно исследовать свои эрогенные зоны и предпочтения, чтобы узнать, что приносит больше удовольствия.

Ранее психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала, что оргазм является не только приятным, но и важным для здоровья процессом. По ее словам, регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена.