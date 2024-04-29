В Таллинне покажут спектакль посвященный выдающемуся эстонскому поэту и актеру Юхану Вийдингу
12 мая состоится премьера спектакля студии Елены Скульской „Поэтическое содружество“ - „Сон в летнюю ночь: Юхан Вийдинг“. Этот спектакль посвящается выдающемуся эстонскому поэту и актеру. В постановке есть несколько его знаковых стихотворений, которые звучат как в оригинале, так и в переводе Е.Скульской.
Юхан Вийдинг играл Гамлета, поэтому есть отрывки из оригинала Шекспира. Кроме того, как всегда, спектакль состоит из множества цитат разных авторов, которые любимы студентами - Пушкина, Цветаевой, Блока, Бродского. Звучат эстонский, английский, русский и даже голландский языки.
Необычность постановки заключается в том, что создал спектакль студент „Театрального содружества“ - Дмитрий Соколов, он же играет одну из центральных ролей. Каждый студент внес огромный вклад в постановку -- музыкальное оформление, грим, костюмы, танцы, афиша - всё создано самими студентами.
Спектакль будет сыгран шесть раз: 12, 18, 19 и 26 мая в 14.00 в Доме писателей. 29 мая в Доме писателей в 18.00 в рамках Международного фестиваля HeadRead и еще будет дополнительный спектакль 16 июня в 14.00 тоже в Доме писателей.
Это уже шестой спектакль студии по мотивам Шекспира, книгу о котором Е. Скульская писала все эти годы.
Дмитрий Соколов определяет свое режиссерское высказывание так: - „Это спектакль о том, что поэта нигде и никогда не принимают и не понимают. Для поэзии нет хорошего, комфортного времени. Но мы относимся к этому без надрывной трагедии, но, скорее, с легким юмором, смехом сквозь слезы“.